(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 DIFESA: TRIPODI (FI), PRIORITARIO PRESERVARE ITALIANITÀ OTO MELARA E WASS

“Forza Italia segue da tempo con il nostro Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, il dossier che riguarda Oto Melara e Wass: siamo assolutamente convinti che sia prioritario preservarne l’Italianita’ in una prospettiva europea”. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio che aggiunge: “Rimango stupita di come si possa pensare ad una cessione di un patrimonio strategico nazionale a gruppi stranieri, occorre invece agire in modo opposto e fare sinergia in primis con player industriali nazionali come Fincantieri e prevedere la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per dare al comparto della Difesa nazionale un respiro europeo, come i tempi richiedono. Credo che occorra una serie e immediata riflessione a tal proposito e sono fiduciosa che il dicastero si spenda con tutte le energie per tutelare due gioielli del nostro Made in Italy”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this