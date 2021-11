(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Difesa, Tripodi (FI): in PNRR emendamento per equiparazione dei professionisti riserva selezionata Forze Armate.

Il Decreto PNRR dispone che le figure professionali assunte a tempo determinato, per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano stesso non sono tenuti alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza.

A tal proposito ho presentato un emendamento volto ad applicare la stessa disposizione anche ai professionisti appartenenti alla riserva selezionata delle Forze Armate. Con lo scopo di eliminare una evidente disparità tra categorie di professionisti ed incentivare il reclutamento dei migliori esperti di questo prezioso segmento. Un’ambiziosa strategia di sviluppo e ammodernamento del Paese, passa anche qui. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione difesa a Montecitorio.

