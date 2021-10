(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 DIFESA, TRIPODI (FI): AUGURI A DIA STRAORDINARIO ESEMPIO NELLA LOTTA A CRIMINE E PILASTRO DI LEGALITÀ.

“Nel 30 anniversario dall’istituzione, porgo al Direttore Maurizio Vallone e per Suo tramite a tutti gli uomini e le donne della Direzione Investigativa Antimafia, tantissimi auguri in questa Giornata di festa. Il loro encomiabile lavoro portato avanti con quotidiana abnegazione, in contesti estremi è uno straordinario esempio, nella lotta al cancro del crimine organizzato”. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio che prosegue: “Esprimo profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria che con eccezionali servitori dello Stato hanno reso la Dia pilastro di legalità al servizio del Paese”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

Pagina Facebook: @ForzaItaliaMontecitorio

🔊 Listen to this