(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 DIFESA: PEREGO (FI), PRESERVARE ASSET NAZIONALI E POTENZIARE SVILUPPO AZIENDE STATO STRATEGICHE

“Se era comprensibile che all’epoca dei precedenti Governi, le principali aziende controllate dalla Stato nei settori strategici della Difesa e delle Telecomunicazioni, solo per citarne alcuni, adottassero piani industriali orientati al mercato in un perimetro cirscoscritto al settore di appartenenza e quindi avulso dalla logica di sistema Paese – anche perché, se pensiamo all’industria della Difesa, la politica è stata capace di produrre atti di indirizzo che hanno causato gravi ostacoli all’export per derive ideologiche – oggi, in un contesto completamente mutato, è possibile cambiare registro. Con l’autorevolezza del Premier Draghi e un’ampia maggioranza, la Politica, Il Governo ed il Parlamento hanno il dovere di adottare, quando possibile e senza stravolgere le regole del mercato, tutti gli strumenti volti non solo a preservare gli asset nazionali, ma a potenziare lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle aziende di Stato maggiormente strategiche, adottando il GovtoGov e quando necessario la Golden Power e mantenendo tavoli di confronto aperti fra industria e politica, in una parola fare Sistema Italia”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this