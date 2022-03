(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 DIFESA: PEREGO (FI), INCREMENTARE SPESA AL 2% DEL PIL

“L’approvazione della strategic compass europea, con la definizione di un battle group europeo di 5.000 soldati, il pieno sostegno all’Ucraina, umanitario, per la sua difesa e nelle sue ambizioni europee, sono la prova che l’Europa sta assumendo concretamente il ruolo di attore geopolitico; a questo si deve accompagnare nel nostro Paese l’incremento delle spese nel settore della Difesa al 2% del PIL, portandole a circa 35mld di Euro, un valore comunque ancora molto lontano dai partner europei. Questo impegno, così come fatto in Germania, dovrebbe essere inserito nella nostra Costituzione come prerogativa fondamentale per la tutela della sicurezza e degli interessi nazionali”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

