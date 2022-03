(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Difesa. Pagani (Pd), accordo con Svizzera su assemblaggio velivoli premia Italia

La Svizzera, a seguito della decisione a dotarsi di 36 F-35A, ha stabilito un accordo con il Governo statunitense e la Lockheed Martin per realizzare l’assemblaggio di gran parte di questi velivoli in Italia, presso lo stabilimento di Cameri. L’accordo riconosce a Leonardo, la società italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, un ruolo significativo nella realizzazione dell’intero progetto ed è il risultato di una politica lungimirante che ha premiato la stretta collaborazione tra le industrie nazionali del Gruppo e il Ministero della Difesa. Il Ministro Guerini si è tuttora impegnato personalmente per superare le inevitabili difficoltà e concludere l’accordo definitivo in senso favorevole per il sistema Italia”.

Lo afferma Alberto Pagani, capogruppo Pd in Commissione Difesa della Camera.

Roma, 25 marzo 2022