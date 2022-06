(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Difesa: Labriola (FI), arrivo pattugliatore polivalente Thaon di Revel dimostra centralità Taranto

“L’arrivo a Taranto del pattugliatore polivalente d’altura Thaon di Revel, nave di ultima generazione, sottolinea ancora una volta l’importanza e la centralità della Marina Militare tarantina.Il Pattugliatore Thaon di Revel, comandata dal Tarantino Capitano di Fregata Emanuele Morea, rappresenta il futuro delle unità navali italiane, e oltre a svolgere le classiche funzioni militari, può essere utilizzato in operazioni di assistenza umanitaria e di soccorso alla popolazione civile in caso di calamità. È poi in grado di affrontare in maniera efficace, efficiente e sostenibile le minacce moderne, dall’ibrido alla sicurezza cyber-energy, alla hyperwar”. Così Vincenza Labriola, deputata tarantina di Forza Italia, in una nota. “L’arrivo di questo gioiello di alta tecnologia segna una giornata storica per il capoluogo pugliese, e proietta la Stazione Navale Mar Grande verso il futuro, anche grazie al progetto di “Basi blu”, che darà il via alla costruzione di nuovi moli e centrali energetiche”, aggiunge. “Non resta che augurare buon lavoro al comandante Morea e all’Ammiraglio Vitiello, che con spirito di abnegazione rendono importante questa realtà tarantina. Auguri anche alle donne e ai uomini del pattugliatore polivalente Thaon di Revel, che con la loro passione e con il loro amore per l’Italia faranno la storia della Marina militare di nuova generazione”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this