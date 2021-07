(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 DIFESA E SICUREZZA, TRIPODI (FI): “GRAZIE A BRUNETTA PER AVVIO TAVOLO SU RINNOVO CONTRATTI”

“Arrivano ottime notizie per il comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico. Grazie al generoso impegno del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, oggi si è aperto il primo tavolo di confronto sul rinnovo dei contratti per le Forze Armate e di Polizia. Contratti che saranno rifinanziati anche con i 77 milioni stanziati da un mio emendamento per garantire un incremento a regime del 4,26%, in considerazione anche della cosiddetta “specificità”. Inoltre si avrà un aumento medio mensile di oltre 130 euro nelle buste paga dei tre comparti interessati, a partire già dalla fine dell’anno. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio che prosegue: “L’auspicio è che ora si arrivi quanto prima a felice conclusione, per dare ai nostri uomini e donne in divisa un primo giusto riconoscimento che meritano per il loro infaticabile lavoro quotidiano. Forza Italia al Governo e in Parlamento lavora e continuerà a farlo nell’interesse di quanti operano a tutela della Sicurezza degli italiani”.

