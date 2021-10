(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 DIFESA, DONNO (M5S): PARITA’ DI GENERE ANCHE NEI SINDACATI MILITARI

Roma, 28 ott. – “Oggi in commissione Difesa in sede di esame del ddl Corda sui sindacati militari sono stati approvati due emendamenti a mia prima firma, a tutela della parità di genere nelle forze armate. Il primo riguarda il rafforzamento della partecipazione femminile tra i princìpi ai quali devono essere improntate le associazioni sindacali militari. L’altro inserisce l’obbligo di rispettare la parità di genere nell’elezione delle cariche sindacali. Per il MoVimento 5 Stelle la difesa della parità di genere è una priorità, come abbiamo dimostrato anche con la nostra strenua lotta per l’approvazione del ddl Zan. E questo principio intendiamo tutelarlo in ogni ambito sociale, a maggior ragione in ambiti più problematici come quello delle forze armate”.

Lo ha dichiarato al senatrice Daniela Donno, capogruppo M5S nella Commissione Difesa di Palazzo Madama.

🔊 Listen to this