(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 DIFESA: CATTANEO (FI), INVESTIRE IN SICUREZZA, DIFENDERE LIBERTA’ E’ CONDITIO SINE QUA NON DEMOCRAZIA

“Investire nella sicurezza dello Stato rappresenta una conditio sine qua non per una democrazia compiuta e matura. Le libertà vanno difese da qualsivoglia tentativo di reprimerle con la forza. Dimenticare questo assunto di base significa nella migliore delle ipotesi essere miopi, nella peggiore servi sciocchi di qualche potenza straniera ostile che ci vorrebbe deboli e vulnerabili. Conte e il M5S stanno esponendo il Paese a forti rischi, tanto in termini di credibilità internazionale quanto rispetto alla tenuta del governo in una delle fasi più complicate della storia della Repubblica. Legittimo da parte loro, così come da parte nostra un obbligo morale e politico prenderne le distanze e denunciare quanto sta accadendo. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

