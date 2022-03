(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 DIFESA: CATTANEO (FI), AUMENTO E’ SPESA BUONA, PER QUESTO LA SOSTENIAMO

“E’ bene che nel M5S, al di la’ del dualismo Conte-Di Maio, prevalga il buonsenso, anteponendo gli interessi strategici del Paese a tutto il resto. E questo deve valere innanzitutto per gli impegni che sono stati assunti sulla difesa. Bisogna rispettarli. Inoltre, è evidente che anche paventare una divisione all’interno della maggioranza su un tema così importante indebolisce l’Italia”. Così il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. “Perché, la parola chiave di tutta questa vicenda – continua – è una sola: serietà. Un Paese serio deve rispettare quanto ha promesso di fare ai suoi partner internazionali. Punto. Poi c’è il capitolo investimenti nel settore difesa. Aumentarli, significa dare fiducia a numerose imprese italiane del comparto che rappresentano delle vere e proprie eccellenze mondiali. Insomma, aumentare fino al 2 per cento del Pil la spesa militare è spesa buona e per questo noi la sosteniamo”.

