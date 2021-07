(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 DIFESA, CAPPELLACCI(FI): CONGRATULAZIONI AL GEN. PORTOLANO PER IL NUOVO INCARICO

“Esprimo al generale Portolano le mie più vive congratulazioni ed un sincero augurio di buon lavoro”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e segretario della Commissione Esteri, nel manifestare soddisfazione per la nomina del generale, che dirigerà per il Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), istituito per agevolare il comando nelle operazioni nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber. E’ un giusto riconoscimento non solo per la professionalità dimostrata sul campo e confermata anche nella difficile situazione della pandemia, ma anche per le qualità umane che noi sardi conosciamo bene dai tempi della Brigata Sassari. Questa è anche l’occasione – ha concluso Cappellacci- per ringraziare insieme al generale tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, spesso senza clamore, fanno il loro dovere e sono la migliore rappresentazione dei valori della nostra comunità nazionale”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this