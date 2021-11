(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 [Unione Sindacale di Base ]

UNIONE SINDACALE DI BASE – FUNZIONI LOCALI LIGURIA

Difendersi dai rischi di contagio e tutelare la salute. Ecco il nostro manuale operativo per lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego

Roma – venerdì, 12 novembre 2021

Nel manuale allegato, da scaricare, preziose indicazioni per la tutela della salute di tutti – personale e utenti- nei luoghi di lavoro

Nel mezzo di una pandemia, che proprio in questo momento sta prevedibilmente dimostrando segni di recrudescenza, il Ministro Brunetta – odiatore seriale delle lavoratrici e dei lavoratori della pubblica amministrazione – ne predispone il rientro massiccio nei luoghi di lavoro. Quei posti di lavoro per i quali, in quasi 2 anni dall’inizio della pandemia, non sono stati previsti interventi strutturali per renderli luoghi sicuri dal contagio e con un’organizzazione del lavoro invariata che è di per se stessa causa di numerosi problemi per la salute dei lavoratori. Come tutelare, dunque, la salute nei luoghi di lavoro e difendersi dal contagio?

Con il manuale dal titolo Difendersi dai rischi di contagio e tutelare la salute. Manuale operativo per lavoratrici e lavoratori del pubblico offriamo uno strumento utile in tutti i posti di lavoro per tutelare la propria salute ma anche quella dei colleghi e degli utenti.

Il lavoro è stato realizzato in collaborazione tra USB Pubblico Impiego e Rete Iside Onlus.

