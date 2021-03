DIECI MARTIRI DEL MAIOLO: UN PERCORSO DELLA MEMORIA PER RICORDARE, FILMATI E IMMAGINI

(AGENPARL) – ALPIGNANO (TO), ven 19 marzo 2021

Un percorso della Memoria per ricordare i dieci giovani Martiri.

Alpignano ricorda l’uccisione di dieci giovanissimi caduti sotto il piombo nazifascista per l’onore e la libertà d’Italia, uno di loro aveva appena 17 anni. Furono trucidati in zona Maiolo per rappresaglia, dopo l’attacco partigiano all‘albergo dell’Albero Fiorito e sepolti senza cerimonia religiosa, senza intervento di alcuna persona, come ordinato dal Comando tedesco. La cerimonia allora negata si rinnova ogni anno per volontà dell’Amministrazione Comunale e del Comitato Comunale Resistenza e Costituzione.

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso la manifestazione non sarà celebrata in presenza ma, da venerdì 19 marzo, saranno pubblicati sul sito comunale e sul canale facebook l’inaugurazione del percorso della Memoria e gli interventi.

Il “Percorso della Memoria” è formato da mattonelle artistiche, realizzate dall’artista alpignanese Luciana Turello, per raccontare la vicenda dei dieci giovani Martiri del Maiolo. Il percorso inizia da piazza 1° Maggio, sede dell’Albergo dell’Albero Fiorito, prosegue per via Matteotti e si conclude in piazza Caduti.