(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 ENIT E MINISTERO DEL TURISMO LANCIANO LA CAMPAGNA INTERNAZIONALE 2022

Il Ministero del Turismo imprime una forte scossa comunicativa alla promozione turistica dell’Italia

Il turismo guarda avanti con una nuova campagna ENIT.

Il Ministro Garavaglia, con l’Amministratore Delegato e il Presidente ENIT, Roberta Garibaldi e Giorgio Palmucci in collegamento dall’ATM a Dubai, hanno presentato la nuova campagna ENIT che segna un deciso salto in avanti per la comunicazione turistica del nostro Paese.

Sinergie con le Regioni, ma anche con il Coni e con la Rai e una serie di figure iconiche e contemporanee a fare da Ambassador delle tante anime del nostro Paese.

Da Bolle a Balich, Boeri, Renzo Rosso, Bebe Vio, solo per citarne alcuni, a costruire il nuovo immaginario di un’Italia da vedere ma anche da vivere e capace di leggere i tempi.

Un segnale importante per gli operatori. Una campagna destinata a segnare un cambiamento nella direzione di un’immagine rinnovata e più dinamica del nostro Paese – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Cordialmente,

Simona Fiocco

Associazione Italiana Confindustria Alberghi

Relazioni Esterne

Viale Pasteur, 10 – 00144 Roma

🔊 Listen to this