(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 DIGITAL GREEN PASS: BENE LA FIRMA OGGI DELL’ACCORDO. ORA SUBITO OPERATIVO

I viaggiatori internazionali sono fondamentali per la ripartenza dell’industria turistica italiana

La firma del digital green pass da parte delle istituzioni Ue avvenuta questa mattina è un passo importante per il settore e ci auguriamo possa tradursi rapidamente in un ritorno dei turisti provenienti dall’estero – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Dopo un fermo così lungo le nostre aziende hanno bisogno di recuperare a pieno le presenze, la ripresa del turismo domestico da sola non può bastare. Per l’Italia la clientela internazionale è fondamentale, parliamo di viaggiatori che nel 2019 hanno rappresentato oltre il 50% delle presenze nel nostro Paese e una quota ancora maggiore in termini di ricavi per le imprese del settore e per i territori.

Le città d’arte, ad esempio, hanno sofferto tantissimo in questo periodo con oltre 15 mesi di fermo pressoché totale. Una situazione molto difficile che speriamo possa migliorare presto.

Il green pass è un primo passo in avanti che permette quanto meno la presenza dei turisti europei sperando che al più presto ci siano le condizioni per aprire ulteriormente anche a cittadini extra UE.

Resta comunque una condizione complessa per il settore, siamo ancora lontani dal ritorno alla normalità e servirà molto tempo – e un supporto robusto del Governo – per recuperare un equilibrio economico dopo i lunghi mesi di questa drammatica crisi – conclude la Vice Presidente Colaiacovo.

