(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Oggi si è svolta la prima seduta del Consiglio metropolitano presieduta dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Tra gli atti approvati, la variazione al bilancio di previsione che recepisce le risorse messe a disposizione dal Decreto di attuazione del Pnrr 152/2021.

Alla Città metropolitana di Roma Capitale sono state assegnate complessivamente oltre 330 milioni di euro di cui quasi 10 nell’annualità 2021, circa 25 nell’annualità 2022 (allocate entrambe sull’annualità 2022), 19 milioni nell’annualità 2023, quasi 80 nell’annualità 2024, circa 104,5 nell’annualità 2025 e poco più di 92 nell’annualità 2026.

Si tratta di importanti risorse che consentiranno alla Città metropolitana di Roma di sostenere progetti di rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, la realizzazione di progetti legati alle smart cities, all’innovazione digitale e alla mobilità.

Inoltre è stato inserito nel Programma Triennale l’intervento per la sistemazione dell’area di pertinenza della “Cittadella dell’Istruzione” necessario alla realizzazione delle opere di sistemazione dell’area su cui verranno installati i moduli prefabbricati per ospitare gli studenti e il personale docente dell’istituto “Olivieri” di Tivoli, per l’importo di 1 milione di euro finanziato con risorse del Miur.

“Con queste risorse del Piano di ripresa e resilienza abbiamo un’occasione unica per rendere la Città metropolitana il fulcro dello sviluppo e della riduzione delle disparità tra centro e la periferia del territorio, sostenendo, attraverso interventi di rigenerazione urbana e di riduzione dei deficit di infrastrutture e mobilità, l’inclusione sociale e la crescita delle comunità. Risorse che daranno ulteriore slancio alle attività connesse al piano strategico metropolitano che già ha avviato un percorso di progettazione partecipata con i Comuni del territorio di ampia portata”.

Così Roberto Gualtieri, Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale

🔊 Listen to this