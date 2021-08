(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Gentili Colleghi,

in merito all’incendio che ha interessato un’area di via Marittima ad Ercolano, il sindaco Ciro Buonajuto dichiara quanto segue:

“La società, che ha nelle sue disponibilità l’area interessata dall’incendio, sarà denunciata e agiremo anche per il risarcimento danni. Più di un mese fa, infatti, avevamo provveduto ad emettere un’ordinanza di rimozione nei confronti della società titolare dell’area, cosa che purtroppo non è avvenuta, ed a posizionare un telo di plastica, per evitare che le polveri sottili si disperdessero nell’aria”.

dott. Gennaro Carotenuto

