Dichiarazione del Presidente Antonio TAJANI (FI-PPE)

La proposta di Direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici ci lascia molto perplessi per una serie di motivi. Sono tre i problemi immediati.

Primo: il valore delle case che non sarà possibile efficientare nei tempi previsti si deprezzerà enormemente. I meno abbienti che casomai hanno solo una casa, vedranno diminuirne il valore. E saranno ancora più poveri.

Secondo: se tutti faranno i lavori di efficientamento nello stesso periodo, aumenterà il costo dei lavori stessi, le imprese addette aumenteranno i prezzi e aumenterà il costo delle materie prime edili per impennata della domanda.

Terzo: la Commissione europea indica la strada, ma non dà strumenti veri per arrivarci. I fondi dedicati sono minimi rispetto ai colossali investimenti richiesti.

La delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo farà di tutto per impedire che questa proposta venga modificata al fine di renderla utile alla lotta al cambiamento climatico ma non deleteria per i cittadini. Senza adeguate risorse a disposizione la proposta di direttiva non può essere approvata dal Parlamento Ue.

