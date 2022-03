(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 PAOLA MALANGA NOMINATA DIRETTRICE ARTISTICA DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

DICHIARAZIONE DI NICOLA CLAUDIO, PRESIDENTE DI RAI CINEMA

“Voglio aggiungere le mie personali congratulazioni a Paola Malanga per la nomina alla direzione artistica della Festa del Cinema di Roma.

La sua riconosciuta professionalità e competenza, messa per molti anni al servizio della Rai e del cinema, riuscirà ad emergere e a farsi valere anche in questo nuovo prestigioso incarico.

Insieme al Presidente Gian Luca Farinelli, sapranno imprimere con capacità di visione e un lavoro operoso e creativo una nuova visibilità ad una Festa del Cinema che in questi anni è riuscita ad affermarsi come uno dei più importanti appuntamenti internazionali.

I migliori auguri ad entrambi per questa nuova sfida nel segno dell’esperienza e della grande passione per il cinema”.

