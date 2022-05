(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Di seguito una dichiarazione del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti

“”Boia chi molla” è un motto, radicato nella storia d’Italia, non un indizio di reato. Pronunciarlo in un intervento nel quale si esorta a non desistere un attimo dal fare campagna elettorale rappresenta la conclusione sintetica di un discorso e non è un invito alla sollevazione popolare o alla discriminazione di chicchessia. La stupidità umana e la malevolenza interessata, associate alla carenza di argomenti politico-amministrativi di contrasto, hanno creato un inesistente e deplorevole “caso” destinato a determinare un clima da caccia alle streghe. Inutile, però, ad invalidare l’azione di chi dal 1975, con consenso popolare costante o crescente, partecipa alla vita pubblica cittadina e regionale e ha favorito da amministratore la tolleranza e il dialogo interreligioso. Ancor più inutile se si tenta di trasferire sul candidato sindaco Sinibaldi addebiti che, se fossero tali, sarebbero, comunque, imputabili solo a chi scrive”.

08_05_2022

