Roma, 22 marzo 2022

Dich. Stefania Craxi

Petrocelli: tragga le conseguenze e faccia un passo indietro.

Sarebbe gesto responsabile e coerenza

“Nel corso di queste settimane, abbiamo affrontato in Commissione esteri con grande serietà la vicenda Petrocelli. Io per prima, senza clamori mediatici, posi in quella sede una questione di opportunità politica riguardo al rapporto tra i liberi convincimenti di ciascun parlamentare, tutelati dal dettato costituzionale, e la guida di una così importante Commissione, per giunta in una fase storica c complessa e delicata che non ammette tentennamenti ed equivoci di sorta.

È però ora del tutto evidente che le odierne dichiarazioni di Petrocelli appalesino una sostanziale incompatibilità tra il suo ruolo e le sue idee, una posizione aggravata per giunta da una dichiarazione di dissenso totale dalla linea non solo della maggioranza di governo e della stragrande maggioranza parlamentare, ma della totalità dei membri della Commissione esteri del Senato.

Le battaglie di questa natura, francamente poco condivisibili e comprensibili ma pur legittime, non possono mai impegnare e coinvolgere le istituzioni. Per questo, reputo inevitabile per il rispetto che si deve a tutti, in primis alle proprie idee, che Petrocelli tragga le conseguenze del caso e faccia un passo indietro. Sarebbe un gesto responsabile, apprezzato e apprezzabile e, financo, di grande coerenza”.

Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e Vicepresidente della Commissione Affari esteri.