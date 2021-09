(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Roma, 29 settembre 2021

Dich. Stefania Craxi

Tunisia: l’incarico a Néjla Bouden una scelta di speranza che guarda al futuro

“La scelta del presidente Kaïs Saïed di incaricare una donna, Néjla Bouden, per la formazione del nuovo governo tunisino è una notizia di speranza, carica di significato, non solo politico, che afferma l’esistenza di una chiara volontà nel tenere dritta la barra dei diritti e delle libertà. È una novità assoluta nel mondo arabo che testimonia la specialità tunisina, una realtà storicamente laica che non solo rispetta i diritti delle donne ma attribuisce loro una importanza fondamentale nella crescita del Paese.

Nei mesi scorsi il popolo tunisino, stremato dal combinato disposto di una perdurante crisi economico-sociale e dagli effetti della pandemia, ha chiesto a gran voce di essere governato, di uscire dal pantano e dalle sabbie mobili della politica, agitato ed inquieto per le interferenze esterne che soffiavano sulla paralisi istituzionale e preoccupato a larga maggioranza da una possibile deriva islamista.

È questa la chiave di lettura per capire gli ultimi accadimenti. Probabilmente, la forma di governo tunisina è destinata ad evolvere in un presidenzialismo forte, molto più nelle corde di questo Paese rispetto all’impianto istituzionale vigente, ma questa scelta è emblematica perché guarda al futuro e non al passato”.

Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e Vicepresidente della Commissione Affari esteri.

