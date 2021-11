(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 [Image]

I CONCERTI AL MUSEO

Tornano, dal 4 dicembre, gli appuntamenti musicali del Museo del Saxofono. Un modo originale per festeggiare,dallo swing alla musica classica, dal jive al smooth jazz, l’arrivo delle festività natalizie e per immergersi nella collezione più grande al mondo del più popolare tra gli strumenti a fiato.

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Un mese, quello di dicembre, ricco di spunti musicali per far vivere, anche ai meno avvezzi alla musica, un’esperienza immersiva nel museo che ospita la più grande collezione di saxofoni al mondo. Nato dall’amore, esperienza e meticolosa ricerca compiuta in oltre 30 anni di attività di ricerca dal musicista e collezionista Attilio Berni, il Museo del Saxofono ospita, infatti, centinaia di preziosi esemplari per dar forma alla storia, ai sogni ed alle passioni da sempre “soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali. Una cornice unica a Maccarese, nel comune di Fiumicino (RM), che accompagnerà prima di Natale, sei imperdibili concerti musicali, tra jazz, classica, swing, smooth jazz e dixieland, con eclettiche formazioni che spaziano dal trio a vere e proprie big band. Si comincia il 4 dicembre con il crooner Greg,che insieme al trombonista Max Pirone, presenterà dal vivo in quartetto il progetto “A Swinging Affaire” per continuare, sempre a ritmo sostenuto, l’11 dicembre con il settetto della Big Night Dance e il 18 dicembre con la Big City Block guidata dal plurisaxofonista Angelo Trane. Nel programma si inseriscono i concerti organizzati in collaborazione e con il sostegno del Comune di Fiumicino in programma l’8 dicembre con il Lux Brass Quintet, il 12 dicembre con un progetto “a prove aperte” della Continental Dixie Band e il 19 dicembre con la Original Saxie Band, concerto che avrà eccezionalmente luogo alla Casa della Partecipazione di Maccarese e che gode del patrocinio della Pro Loco di Fregene-Maccarese.

Per accedere al museo e ai concerti è richiesto il Greenpass. I biglietti dei concerti a pagamento sono acquistabili in prevendita sul sito[Liveticket.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=8%3d1UD%26G%3d1%26D%3d0e2S%26u%3dV0R9V2%26K%3dn6a1gOtF_xvSp_96_rqYu_26_xvSp_8Al920t9iFeJ.oO_rqYu_26%26j%3dHuI281.DkO%26iI%3d8W7Q0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) o direttamente al Museo, per gli eventi gratuiti si consiglia la prenotazione anticipata. Prima dei concerti serali è prevista, per chi lo desiderasse, un’apericena a pagamento al costo di Euro 15,00.

Info su biglietti, orari, prentazioni e modalità di partecipazione al sito ufficiale: [www.museodelsaxofono.com/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3dOWD%26F%3dO%26F%3d0dPU%26u%3dUXT9UP%26M%3dnNHHy_LouV_Wy_JWwn_Tl_LouV_V451MHGs9FSAb.AMyP1S.t9H_JWwn_Tl9_FsYt_P8z_LouV_W4I_xuqr_98T_JWwn_TAW2dfi_FsYt_PW8Zc_JWwn_TAW2d_xuqr_8YPXO_LouV_VSUje1ed_LouV_VSTBP_FsYt_PW98xdbku_JWwn_TAVTX_xuqr_8YQ6IURDBBkST_SH61_dR_U24G_eG_SH61_cWZXX.dXTFfGFMjDYPWROP.TRN_SH61_cW_JWwn_TAVTG_xuqr_8YQ6NVj5y3gYDb.eHU_LouV_VSTBJj_JWwn_TAW2ech1l_xuqr_8ZAMv79H_xuqr_98AMveHM0GVqo2XOz%268%3dAMyP1S.t9H%26Ay%3dVPY7X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

IL PROGRAMMA

Sabato 4 dicembre 2021 – Ore 21:00

GREG & MAX PIRONE

A SWINGING AFFAIRE

GREG (voce)

MAX PIRONE (trombone)

CARLO BATTISTI (batteria)

MUZIO MARCELLINI (organo Hammond)

Ingresso: € 15

Un connubio ormai collaudato, quello fra Claudio “Greg” Gregori, il maestro Massimo Pirone. Un vero e proprio show degno delle migliori platee di Las Vegas. Swing all’ennesima potenza e allegria pura sono le matrici di questa operazione…

Mercoledì 8 dicembre 2021 – Ore 18:30

LUX BRASS QUINTET

Con il finanziamento della città di Fiumicino

ANDREA ROSSI (tromba)

PIETRO CRESCIMBENI (tromba)

MARK WEIMETZ (corno)

FABRIZIO DELLA CORTE (tuba)

ALESSANDRO CICCHIRILLO (trombone)

Ingresso gratuito

Cinque formidabili talenti con incredibili capacità tecniche e musicalità, grande creatività. Estro e buon umore sono il segno distintivo dei Lux Brass, con un repertorio che spazia da Gabrieli a Gershwin, dal rinascimento a standard popolari, marce, ragtime e musiche natalizie.

Sabato 11 dicembre 2021 – Ore 21:00

BIG NIGHT DANCE

FRANCESCO SOFIA (voce)

ANDREA PEDRONI (saxofono)

CARLO CAPOBIANCHI (tromba)

WALTER FANTOZZI (trombone)

PAOLO BERNARDI (pianoforte)

GIORDANO PANIZZA (contrabbasso)

MARCO DELLA TORRE (batteria)

Ingresso: € 15

L’Orchestra prende il nome dall’omonimo film diretto e interpretato da Stanley Tucci nel 1996 che celebra la cultura italo-americana. L’energia assoluta dello swing mescolata con la musicalità frenetica e ritmica degli anni ’50-’60. Un repertorio originale e di forte impatto.

12 dicembre 2021 – Ore 11:00

PROVE APERTE CON LA CONTINENTAL DIXIE BAND

“Sbircia” i musicisti al lavoro…

PIERCARLO SALVIA (clarinetto)

MICHAEL SUPNICK (tromba)

ARMANDO MORTET (banjo)

ALESSANDRO CICCHIRILLO (sousaphone)

ALBERTO BOTTA (batteria)

Ingresso Gratuito

Prove a porte aperte: un’occasione unica per sbirciare le tecniche, gli arrangiamenti ma anche le gags, le manie e le intemperanze dei musicisti al lavoro dietro le quinte. Risate e questioni tecniche affrontate e proposte sempre con garbo e in un ottica di edutainment.

18 dicembre 2021 – Ore 21:00

BIG CITY BLOCK

ANGELO TRANE (saxofoni)

ANDREA RONGIOLETTI (pianoforte & electronics)

LETIZIA LIBERATI (voce)

Ingresso: € 15

Un progetto che abbraccia sonorità jazz/smooth. Melodie mediterranee influenzate da sonorità afro americane. Sax, electronics e la suadente voce di Letizia Liberati.

19 dicembre 2021 – Ore 18:30

ORIGINAL SAXIE BAND

(Casa della Partecipazione – Maccarese)

Con il finanziamento della città di Fiumicino – Patrocinio Pro Loco di Fregene-Maccarese

FRANCESCA MENCARONI (voce)

ATTILIO BERNI (saxofoni)

AUGUSTO TRAVAGLIATI (clarinetto)

PIETRO CRESCIMBENI (tromba)

NICOLA FUMAROLA (trombone)

ALESSANDRO CRISPOLTI (pianoforte)

ALESSANDRO CICCHIRILLO (sousaphone)

ALBERTO BOTTA (batteria)

Ingresso gratuito

Un ensemble di otto agguerriti e sapienti musicisti, un repertorio travolgente repertorio congegnato sull’onda delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing dell’epoca del proibizionismo.

Il Museo del Saxofono gode del Patrocinio di Comune di Fiumicino ed Ambasciata del Belgio. Sponsor tecnici sono Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (USA), J’Elle Stainer (Brasile), Lyrical Music Publications (USA), 4DRG e Highlights. Suoi partner sono Maccarese Spa, Farmacia Salvo D’Aquisto, Anipo (Francia), ProLoco Fregene-Maccarese e Complesso L’Oasi.

Sito web ufficiale:

[https://www.museodelsaxofono.com/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3d9cE%26H%3d9%26L%3dAf0a%26v%3dWHZ0W0%26S%3do7i9hP2Nz_NY1W_Yi_PXyX_Zm_NY1W_XnU4S.uSzAwBlH195KnMuK.kMt_NY1W_Xn%26B%3dtQ1TjW.vC1%26E1%3dZ9c9b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Infoline costi e prenotazioni:

