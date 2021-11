(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Diabete: Mandelli (FI), con Pnrr risposte a malati cronici

“Il diabete, come altre malattie croniche, trova nella prevenzione, nel monitoraggio e nella costanza della cura le chiavi di volta per far sì che la malattia, con le sue conseguenze, possa essere tenuta sotto stretto controllo. È perciò indispensabile ripensare il Sistema sanitario per offrire una risposta alle problematiche di chi deve sottoporsi a cure farmacologiche fino ad oggi disponibili solo in ospedale”. Così il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati, in occasione della Giornata mondiale del diabete. “Con il Pnrr abbiamo l’occasione per assicurare ai malati cronici quelle tutele che sono mancate, garantendo la prossimità nelle cure e, per questa strada, il controllo dell’aderenza alle terapia. Si tratta di un cambiamento ormai improcrastinabile”, conclude.

