DIA NACIONAL DA CULTURA: AçõES PARA A MANUTENçãO DO SETOR SãO CELEBRADAS

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), ven 06 novembre 2020 DIA NACIONAL

Iniciativas do governo federal, como a lei Aldir Blanc, buscam a preservação das atividades culturais no país

Por Victor Maciel

Data celebra as diversas formas culturais que o nosso país apresenta. Crédito: Renato Soares/MTur

Motivo de alegria, entretenimento, diversão e, também, de viagens, a Cultura celebra, nesta quinta-feira (05.11), o seu dia nacional. Instituída pelo Governo Federal, em 1970, a data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Rui Barbosa, um dos grandes nomes da história e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Além disso, marca a celebração e a promoção de obras, ações culturais e feitos científicos que marcaram, ao longo dos anos, o setor.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nada mais justo do que comemorar uma área que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, visto a variedade cultural que o país apresenta. “Temos muito o que celebrar. Somos a oitava nação com mais atrativos culturais no mundo, com vários ritmos, culinárias, crenças, manifestações artísticas, música, teatro e em tantos outros que compõem a nossa cultura. Junto ao secretário Mário Frias vamos elevar ao máximo a nossa cultura, que tanto nos orgulha, gerando emprego e renda para o país”, disse.

O Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura e suas vinculadas, tem trabalhado para desenvolver o setor no país, que é um dos principais motivos que levam o brasileiro a realizar viagens a lazer, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua.

Liderado pela lei Aldir Blanc, que liberou mais de R$ 3 bilhões, a Pasta espera beneficiar milhares de artistas e espaços culturais afetados pela pandemia. Além disso, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) repassou R$ 8,5 milhões para apoiar as pequenas salas de cinema locais a sobreviverem durante os meses em que ficaram fechadas. A estimativa é que com o dinheiro liberado cerca de oito mil empregos tenham sido preservados.

Ainda no setor audiovisual, foi lançada uma linha de crédito emergencial do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) – no valor de R$ 400 milhões. O crédito tem o objetivo de manter empregos e preservar as atividades da cadeia produtiva do segmento. Outras ações importantes foram a liberação de R$ 1,2 milhão para a realização de projeto de programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil e a destinação de R$ 2,3 milhões para obras de conservação predial do Teatro Amazonas, importante Patrimônio Histórico e Cultural do país.

O secretário Especial da Cultura, Mário Frias, destacou que isso é só o começo das ações que vão desenvolver o potencial cultural brasileiro. “Estamos trabalhando arduamente para que o nosso setor saia fortalecido dessa pandemia e, ainda, em novas medidas que irão fomentar a cultura em todo o país. Temos que celebrar os avanços já conquistados até aqui não só nesta data, mas todos os dias”, concluiu.

LÍNGUA PORTUGUESA – O 5 de novembro, também, celebra o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Sexto idioma mais falado no mundo, o dialeto está presente em nove países como língua oficial e em quatro continentes. A expectativa é que, em 2050, 337 milhões de pessoas falem o idioma.

Edição: Amanda Costa

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13983-dia-nacional-da-cultura-a%C3%A7%C3%B5es-para-a-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-setor-s%C3%A3o-celebradas.html