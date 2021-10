(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 “Di che colore stai?” A Montemurlo un progetto teatrale per l’integrazione

nel tempo libero dei ragazzi con disabilità

L’attività si svolgerà tutti i sabati pomeriggio al Centro Giovani di piazza Don Milani e si rivolge ai ragazzi dai 10 ai 13 anni. Attraverso il teatro e i laboratori creativi l’obbiettivo è quello di creare un gruppo misto tra persone con disabilità e normodotati

Si chiama “Di che colore stai?”il progetto per l’integrazione nel tempo libero dei ragazzi con disabilità, promosso dal Comune di Montemurlo con il Movimento di cultura teatrale “I Formaggini Guasti”. Ogni sabato al Centro Giovani di piazza Don Milani dalleore 17,30 alle ore 18,30 per tutto l’inverno si svolgeranno i laboratori teatrali, guidati dai Formaggini Guasti, che coinvolgeranno un gruppo misto di ragazzi con disabilità e normodotati, dai 10 ai 13 anni. Un’attività che parte dall’esigenza di creare opportunità di integrazione tra i giovani nel tempo libero:« Tanti genitori di bambini e ragazzini con disabilità ci hanno rappresentato la difficoltà di trovare spazi di socialità dei loro figli con i coetanei nel tempo libero. – spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Una situazione certamente aggravatadall’isolamento imposto dalla pandemia. Per questo motivo abbiamo pensato di creare opportunità di socializzazione rivolte a tutti, utilizzando come strumento di interazione, conoscenza e divertimento il teatro e la creatività. Un bel modo per trascorrere un’ora di divertimento insieme, per conoscersi e superare le barriere »

Fabiana Masi

