(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 PROMEMORIA / 29 novembre 2021

Dettaglio alimentare, «Categoria in via d’estinzione?»

L’Associazione presenta i dati del settore alle prese con quasi due anni dall’inizio della pandemia e si interroga sul proprio futuro

TRENTO. Si terrà mercoledì 1° dicembre, alle 14.00 presso l’Auditorium di Confcommercio Trentino, in via Solteri 78 a Trento, l’incontro organizzato dalla categoria degli alimentaristi dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino dal titolo “Il futuro dei dettaglianti dell’alimentazione: categoria in via d’estinzione?”.

All’incontro presenzieranno il presidente dell’Associazione commercianti al dettaglio e vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino Massimo Piffer, il presidente della categoria degli alimentaristi Nicola Ribaga, la presidente nazionale FIDA – Federazione italiana dettaglianti alimentari Donatella Prampolini e l’assessore provinciale al commercio, turismo e promozione Roberto Failoni.

Tutti gli organi di informazione sono cordialmente invitati.

🔊 Listen to this