(AGENPARL) – Roma, 03 novembre 2021 – Il governatore Ron DeSantis ha fatto saltare l’agenda progressista durante una conferenza stampa infuocata a West Palm Beach, in Florida, mercoledì, notando che le persone stanno “votando con i piedi” affollando la Florida e prendendo di mira il dottor Anthony Fauci e il professionista di sinistra -editti di lockdown, che dicono alla folla che la ripresa economica inizia quando “Fauci perde” il lavoro.

Il mese scorso, DeSantis ha annunciato che il tasso di crescita dell’occupazione in Florida era tre volte superiore al tasso nazionale, creando 84.500 posti di lavoro a settembre. Secondo il Dipartimento del Lavoro, l’economia statunitense ha aggiunto 194.000 unità nello stesso mese.

“A volte le persone mi chiedono, come mai la Florida, 84.000 posti di lavoro… cosa si può fare per aiutare il resto del paese?” DeSantis ha affermato, richiamando l’attenzione su molte delle politiche che stanno spingendo le persone verso il Sunshine State, incluso il basso carico fiscale pro capite. Ha notato che il budget di New York è “il doppio” di quello della Florida e le tasse sono più alte, ma ha chiesto: “Chi ha strade migliori, chi ha infrastrutture migliori e chi ha un’istruzione migliore?”

“La gente vota con i piedi. Stanno lasciando gli stati falliti e cercano di arrivare a uno stato che sarà ben gestito e ben governato. Te lo dico, parlo sempre con persone che fuggono e dicono che è la decisione migliore che abbiano mai preso”, ha detto, osservando che molte persone sono fuggite a causa di disordini e alta criminalità nelle aree blu, così come i blocchi del coronavirus.

“Ma una recessione è quando il tuo vicino perde il lavoro. Una depressione è quando perdi il tuo, un recupero è quando il dottor Fauci perde il suo”, ha detto, scatenando applausi e applausi.

Le sue politiche sono state “molto dannose per decine di milioni di persone”, ha detto DeSantis di Fauci, osservando che il National Institutes of Health (NIH) è stato crudele con gli animali, come recentemente esposto .

“Mi dispiace, i nostri soldi delle tasse non dovrebbero andare a questo”, ha continuato prima di notare che la sinistra sta “cercando di imporre un’ortodossia a questo paese”.

“Se la pensi come noi, non vogliono che tu sia in grado di parlare”, ha continuato.

Le osservazioni di DeSantis facevano parte di una conferenza stampa più ampia in cui ha delineato quattro passaggi chiave che vuole che il legislatore adotti nella prossima sessione per rafforzare l’integrità elettorale nello Stato del sole. In particolare, durante la conferenza stampa, DeSantis ha fatto esplodere le politiche della sinistra sveglia e dell'”amministrazione Biden o Brandon” , facendo esplodere il pubblico nel canto popolare “Let’s Go, Brandon!”