DERNIER JOUR DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019/2020 : LE MESSAGE DE L’ASSESSEURE CHANTAL CERTAN AUX éLèVES, à LEURS FAMILLES, AUX ENSEIGNANTS ET AU PERSONNEL SCOLAIRE

(AGENPARL) – ven 12 giugno 2020 PRESSEAoste, vendredi 12 juin

2020Dernier jour du calendrier

scolaire 2019/2020 :le

message de l’Assesseure Chantal Certan aux

élèves,à

leurs familles, aux enseignants et au personnel

scolaire À l’occasion de la fin de

l’année scolaire 2019/2020, l’Assesseure à

l’Éducation, à l’Université, à

la Recherche et aux Politiques de la jeunesse Chantal

Certan propose quelques réflexions sur la vie de

l’école dans le cadre de la crise sanitaire due à

la Covid-19 et s’adresse aux élèves, à

leurs familles, aux enseignants et au personnel scolaire pour leur

souhaiter de bonnes vacances, avant leur retour en classe en septembre

prochain : C’est une fin

d’année scolaire insolite, et sans aucun doute unique,

que nous vivons en ce mois de juin 2020. Tout aussi insolite que le

parcours scolaire de ces quatre derniers mois

d’« école », qui s’est

greffé sur un moment historique, social et culturel sans

précédent.La véritable histoire de ce qu’a

été, et est toujours, l’épisode «

coronavirus » n’est pas encore écrite, mais une

chose est certaine : au cours de cette période constamment

marquée par des regains d’incertitude,

l’école a dû renoncer à son rôle

principal d’espace sûr pour nos enfants et leurs familles,

ainsi que de lieu d’agrégation et d’échange

pour les nouvelles générations.Je peux vous dire qu’à

titre personnel, j’ai vécu avec difficulté ce

renoncement et qu’à plusieurs reprises, j’ai

déployé tous les efforts possibles pour que les classes

puissent reprendre, en toute sécurité bien entendu, pour

les élèves, les enseignants et le personnel scolaire, et

ce, parce que j’ai toujours été

profondément convaincue de la force de l’école, en

tant qu’élément incontournable de croissance pour

la vie et les relations sociales.Cela ne s’est pas fait. Cette décision qui, comme dans

le reste du monde, d’ailleurs, devait en premier lieu tenir

compte des exigences des jeunes et de l’organisation de

l’école – organisme de formation par excellence

– avant de relancer l’économie, n’a pas

été prise. Comment peut-on faire repartir le

système économique d’un pays sans penser en

premier lieu aux enfants et aux adolescents, et en ajoutant ce nouveau

fardeau sur les épaules des familles au moment de la

relance ?Il ne fait

aucun doute qu’au cours de ces derniers mois,

l’enseignement à distance s’est avéré

un outil précieux, mais il ne saurait transmettre

l’essence du rôle éducatif de

l’école : en effet, il ne suffit pas pour

répondre aux exigences d’éducation

nécessaires à la croissance d’un jeune et à

son insertion progressive dans le contexte social des

« grands ».De plus, pour les familles comme pour les

élèves, l’enseignement à distance a

été synonyme d’engagement et de

responsabilité. C’est pourquoi je pense qu’en ce

moment de réflexion à la fin de l’année

scolaire, il est juste de remercier tous les parents qui ont

joué un rôle si important au cours des derniers mois,

parce que – et surtout pour les élèves les plus

jeunes – c’est à eux qu’ont, de fait,

été déléguées les fonctions

d’éducateurs et de soutien scolaire qu’exercent

normalement les enseignants, tandis que ces derniers ont, pour leur

part, dû adapter leurs activités au contexte de

l’enseignement à distance.L’école s’est déplacée

dans les maisons, où elle a dû trouver une nouvelle

dimension, par le biais des familles.C’est donc en particulier aux familles que je

m’adresse en cette fin d’année scolaire, pour

partager avec elles quelques réflexions sur

l’expérience que ce moment historique, si bouleversant et

inattendu, a constitué pour nous tous. Le monde de

l’école et de l’éducation en a tiré

des enseignements : la compréhension et la perception du

fait que l’« espace école » est un

des éléments fondamentaux de notre

société, de son développement, de sa survie et de

son évolution.Cet

espace a besoin de l’apport et de la présence de tous et

nous devons nous engager à faire en sorte qu’il

redevienne un lieu sûr pour nos jeunes et pour tous ceux qui

œuvrent et travaillent en son sein, afin d’assurer la

poursuite du parcours éducatif des jeunes

générations.Je pense, enfin et surtout, aux enfants de la

première année, dont beaucoup avaient commencé

avec tant d’efforts et de joie à apprendre à lire

et à écrire et qui, au mois de mars, ont dû

interrompre, non sans frustration sans doute, ce moment

d’apprentissage et les relations avec leurs camarades. Je pense

également aux jeunes des écoles moyennes et à

ceux qui vont passer leur examen de maturité et pour lesquels

cette épreuve marquera le début d’un autre

chapitre de leur vie : pour vous, plus encore que pour les autres

jeunes, cette année scolaire a été

différente et vous a imposé de faire appel à

votre sens des responsabilités et à vos capacités

d’organisation. Ces derniers mois ont été une

« école de vie » au quotidien pour votre

vie scolaire. Je souhaite que vous puissiez tirer un enseignement de

tout cela et que cette parenthèse vous renforce et vous

permette d’avoir davantage confiance en vos capacités,

vos compétences et vos énergies.À vous tous,

élèves, enseignants et parents, je souhaite un bon

été à l’enseigne de la

sérénité. Au revoir en septembre, sur les bancs

de l’école.0539sbSource : Assessorat de

l’Éducation, de l’Université, de la

Recherche et des Politiques de la jeunesse –

Bureau de presse de la Région autonome Vallée

d’Aoste COMUNICATO

STAMPAAosta, venerdì 12 giugno

2020 Ultimo giorno

del calendario scolastico 2019/2020.Il messaggio dell’Assessora Chantal

Certana studenti, famiglie,

insegnanti e personale non docente L’Assessora all’Istruzione,

Università, Ricerca e Politiche giovanili Chantal

Certan in occasione della chiusura dell’anno scolastico

2019/2020 propone alcune riflessioni su quanto accaduto nel mondo

della scuola in relazione all’emergenza Covid e rivolge a

studenti, famiglie, insegnanti e personale non docente l’augurio

di buone vacanze, in vista di un ritorno sui banchi a settembre: E’ un fine anno insolito, sicuramente unico,

quello che viviamo quest’anno. Come insolito è stato il

percorso scolastico che ha caratterizzato gli ultimi quattro mesi di

“scuola”, inseriti in un momento storico, sociale e

culturale senza precedenti.La storia vera di quello che è ed

è stato il “coronavirus” non è ancora stata

scritta, ma in questo periodo, connotato da continue e frequenti

incertezze, una cosa è sicura: la scuola ha dovuto rinunciare

al suo ruolo principale, quello di essere un luogo sicuro per i

nostri ragazzi e le loro famiglie, un luogo aggregante e di confronto

per le giovani generazioni.Personalmente, ho vissuto con difficoltà questa

rinuncia e mi sono spesa, a più riprese, per il ritorno in

classe, pensando ovviamente che dovesse avvenire in sicurezza, per

studenti, insegnanti e personale scolastico, perché credo da

sempre nella forza della scuola, come momento sociale e relazionale di

crescita irrinunciabile.Così non è stato. E’ mancata quella decisione che

doveva, come peraltro è avvenuto in tutto il resto del mondo,

tener conto in primo luogo delle esigenze dei minori e

dell’organizzazione della scuola, ente formatore per eccellenza,

prima di far ripartire l’economia. Come si può affrontare

la ripresa del sistema economico di un paese senza pensare, prima, ai

bambini e ai ragazzi, caricando le famiglie di un ulteriore peso,

anche nel momento della ripartenza?Sicuramente la Didattica a Distanza è stata in

questi mesi uno strumento utile, ma non rappresenta l’essenza

del ruolo educativo. La DaD non è infatti sufficiente a coprire

l’esigenza di istruzione necessaria per la crescita di un

individuo e per il suo progressivo inserimento nel contesto sociale

dei ‘’grandi”.La DaD è stata inoltre un impegno e una

responsabilità per le famiglie e per gli studenti. Credo quindi

che in questo momento di riflessione di fine anno scolastico sia

importante ringraziare tutti i genitori che hanno svolto una funzione

importante in questi mesi, perché di fatto a loro è

stato assegnato anche quel ruolo educativo e di sostegno, soprattutto

per i più piccoli, che normalmente spetta agli insegnanti, che,

a loro volta, hanno dovuto ritagliarsi un profilo diverso nel contesto

della didattica a distanza.La scuola si è spostata nelle case e lì ha

dovuto trovare una sua nuova dimensione, per il tramite delle

famiglie. A queste

famiglie voglio quindi rivolgermi, in particolare, in questa fine anno

scolastico, per condividere con loro quanto questo momento storico,

così impattante e inaspettato, abbia lasciato a tutti noi come

esperienza. Per noi,

mondo della scuola e dell’educazione, credo l’insegnamento

sia stato soprattutto quello di capire e di percepire che lo

‘’spazio scuola’’ sia uno dei tasselli

fondamentali della nostra società, del suo sviluppo, della sua

sopravvivenza e della sua evoluzione.Uno spazio che necessita del contributo e della presenza

di tutti, per il quale dobbiamo impegnarci affinché torni ad

essere luogo sicuro per i nostri ragazzi e per tutti coloro che al suo

interno operano e lavorano al percorso educativo delle giovani

generazioni.Il mio

pensiero finale va, soprattutto, ai bambini di classe prima, molti dei

quali avevano iniziato con tanto investimento e gioia ad imparare a

leggere e a scrivere e che, a marzo, hanno dovuto abbandonare anche

con senso di frustrazione questo momento di apprendimento e

relazionale con i compagni. Un pensiero va anche ai ragazzi delle

scuole medie e ai maturandi che dovranno affrontare l’esame che

li condurrà ad un altro capitolo di vita.Per voi, più che per altri

ragazzi, è stato un anno scolastico particolare che vi ha visti

e vi vedrà dover contare in modo particolare sul vostro senso

di responsabilità e sulla vostra capacità organizzativa.

E’ un momento di ‘’scuola di vita’’

nella quotidianità della vita scolastica. L’augurio

è che da tutto questo possiate trarne insegnamento e che questa

parentesi vi rinforzi e vi faccia avere più fiducia ancora

nelle vostre capacità, competenze ed energie. A tutti gli studenti, gli insegnanti e i genitori,

auguro una buona e serena estate. Arrivederci, a settembre,

sui banchi di scuola.0539sb Fonte: Assessorato

dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche

🔊 Listen to this