Deputati Pd: rinviare recepimento Basilea IV e valutare modifiche regolamento post pandemia

“Desta notevole preoccupazione la lettera inviata lo scorso 7 settembre 25 banche centrali nazionali alla Commissione Europea in cui si chiede la tempestiva implementazione del lodo finale del Basilea IV. È del tutto evidente, infatti, che se applicate le nuove regole determinerebbero una diminuzione di crediti all’economia reale a danno delle famiglie e delle imprese. In ragione della situazione economica e sociale determinata dalla pandemia e dall’urgenza di rilanciare le attività produttive, appare evidente -dunque- la necessità di rinviare l’attuazione delle regole di Basilea IV, relative soprattutto ai nuovi standard patrimoniali delle banche europee.

Non si può gravare ulteriormente l’industria bancaria che deve, invece, essere messa nelle condizioni di sostenere la ripresa, affiancando il sistema Paese in questa fase di crescita.

In tal senso, sarebbe auspicabile un intervento del governo perché questa è un’ iniziativa che può danneggiare l’economia reale mentre noi dobbiamo adottare strategie di rilancio dell’economia anche in base all’impegno assunto dal G20 per cui l’implementazione del lodo del 2017 dovrebbe avvenire in modo tale da non risultare in un significativo incremento dei requisiti complessivi di capitale per le banche.

Serve rinviare il recepimento di Basilea IV e rivederlo alla luce dei grandi cambiamenti determinati dalla pandemia, valutando modifiche regolamentari ispirate ai princìpi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Quelle regole sono state fissate in un altro mondo è in un’altra epoca”. Lo dichiarano in una nota congiunta Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico;

Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio; Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio di Montecitorio; Gian Mario Fragomeli, capogruppo Pd in commissione Finanze di Montecitorio; Umberto Buratti, capogruppo Pd in commissione d’inchiesta su banche e sistema creditizio.

Roma, 9 settembre 2021

