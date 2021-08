(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Depositi Atac, Santori-Picone (Lega): Raggi rilancia ma i soldi sono quelli del Municipio XII che perde la nuova sede

Ci chiediamo da dove escano fuori i fondi per l’acquisto degli ex depositi Atac annunciati dalla Raggi. Abbiamo il dubbio che escano fuori dai fondi già inseriti a bilancio, circa 30 milioni a disposizione del Dipartimento Patrimonio, finalizzati all’acquisto della nuova sede del Municipio XII. Sarebbe l’ennesimo vile attacco del M5S a questo territorio, usato e violentato da 5 anni di malapolitica ai danni dei residenti del quadrante Roma Ovest. Non sarebbe infatti la prima volta che poste in bilancio spariscano per essere impegnate in altre progettualità più spendibili per il proprio tornaconto elettorale. Non per ultimi i fondi a bilancio per il mercato di Piazza San Giovanni di Dio presenti nel 2019 e miracolosamente riapparsi qualche settimana fa nell’assestamento di bilancio per l’anno 2021, ovvero a pochi mesi dal voto.

La questione della nuova sede del Municipio XII è prioritaria e dovrà essere risolta nei primi 100 giorni della nuova Consiliatura. La sede in affitto drena risorse per circa 600 mila euro annui, che potrebbero essere impegnati in maggiori servizi ai cittadini. Si tratta di un progetto dove il PD ha miseramente fallito e dove il M5S di fatto non ci ha mai messo mano.

È quanto dichiarano in una nota Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega e Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII

