(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 «Lo scenario provinciale risente dell’incertezza che caratterizza i mercati internazionali e

vede rallentare il dinamismo demografico nel corso del 2019 – commenta Maurizio

Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara – Le imprese, soprattutto se

maggiormente esposte alla concorrenza straniera, come quelle manifatturiere, hanno

bisogno di strumenti e piani di sviluppo che le supportino e che consentano mantenere e

rinnovare il proprio potenziale competitivo».

QUADRO GENERALE

Sono 1.844 le aziende che tra gennaio e dicembre si sono iscritte al registro delle

imprese, mentre 2.127 hanno cessato la propria attività (al netto delle cessazioni

d’ufficio), con una consistenza del sistema imprenditoriale novarese che alla fine del 2019

ammonta a 29.618 unità registrate.

Ad incidere in misura significativa sulle cessazioni è stata anche la cancellazione nel corso

dell’anno delle società di capitali non più operative e per le quali era già stata decretata

la chiusura della procedura di fallimento, senza tuttavia procedere alla loro cancellazione

dal registro imprese.

Al netto di tale operazione, che per motivi tecnici non viene

ricondotta alle cancellazioni d’ufficio, la dinamica di nati-mortalità delle imprese sarebbe

risultata comunque negativa, ma su valori decisamente più contenuti.

In flessione anche l’andamento dell’artigianato: nel periodo in esame le cessazioni di

attività hanno superato le aperture, determinando un saldo pari a -235 unità, per una

consistenza del tessuto produttivo artigiano che alla fine di dicembre si attesta a 9.091

imprese registrate.

DINAMICHE SETTORIALI

Sotto il profilo settoriale si conferma la tenuta dei servizi (commercio escluso), che

evidenziano comunque saldi moderatamente positivi: a chiudere l’anno con un segno

“più” sono, in particolare, il comparto dei servizi alle imprese (+36 unità), l’alloggio e

ristorazione (+10) e i servizi alla persona (+8).

Le altre attività economiche appaiono invece in discesa, a partire dal commercio, che

perde 129 unità, seguito da attività manifatturiere (-93 unità), costruzioni

(-72 unità) e, a distanza, dall’agricoltura (-14 unità).

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019 IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE RISULTA COSTITUITO DA

29.618 IMPRESE, DI CUI 26.292 ATTIVE ED OPERANTI PER L’8% NELL’AGRICOLTURA, PER IL

29% NELL’INDUSTRIA (DI CUI 17% NELLE COSTRUZIONI E 12 % NELL’INDUSTRIA IN SENSO

STRETTO) E PER IL 63% NEL TERZIARIO (DI CUI 24,2% NEL COMMERCIO E 38,8% NEGLI

ALTRI SERVIZI).

Negativo anche il saldo anagrafico delle ditte individuali, con 1.269 unità aperte nel

periodo in esame, pari al 69% di quelle totali, e 1.330 cessate, il 63% di quelle

complessive, portando l’incidenza delle imprese con titolare unico al 55,6% del tessuto

produttivo novarese.

Nel periodo gennaio-dicembre 2019 si rilevano inoltre 232 iscrizioni e 258 cessazioni

riguardanti le società di persone, con una consistenza a fine settembre di 5.251 unità

produttive, corrispondente al 18% del tessuto imprenditoriale novarese.