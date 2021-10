(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 DEMANIO, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): RECUPERO EX CASERME SU CONFINE ORIENTALE, GRANDE OCCASIONE PER FVG E COLLIO

“Bene l’accordo siglato ieri da Regione, Agenzia del Demanio, Direzione dei lavori e del demanio della Difesa, Ministero della Cultura, Università di Trieste e Università di Udine volto a valorizzare e preservare le 1550 strutture difensive sul confine orientale, un patrimonio unico a livello europeo e un’ottima opportunità di sviluppo turistico e culturale del nostro territorio. In particolare il Collio potrebbe trarre nuove ed importanti occasioni da questa iniziativa. Oltre alla sua vocazione enogastronomica, infatti, il territorio mostra potenzialità immense anche dal punto di vista storico: basti pensare alle tracce fossili di una barriera corallina risalenti a 50 milioni di anni fa tra le vigne del Collio, ma anche alle tracce della storia romana, aquileiese, patriarcale, longobarda, napoleonica, asburgica, con le diverse strutture di difesa lungo il confine, tra cui anche molti bunker. Tante, tantissime risorse per un territorio che può crescere ancora molto e che, con la spinta propulsiva di Go 2025, Gorizia e Nova Gorica insieme Capitale Europea della Cultura, saprà farsi scoprire da tutta Europa”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

