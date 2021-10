(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Demanio marittimo, Regione rilascia concessione per un autoporto a Pozzallo

A Pozzallo, dove da decenni c’è un’area inutilizzata e incolta e sulla quale sono presenti fabbricati pericolanti da demolire, sorgerà un autoporto. A realizzarlo – grazie alla concessione di oltre 5.300 metri quadrati di demanio marittimo da parte della Regione – sarà la “Virtu Ferries Srl”, società dell’omonima compagnia di navigazione che assicura i collegamenti tra Malta e la Sicilia.

Ad annunciarlo l’assessore al Territorio Toto Cordaro, dopo il via libera al progetto con un investimento previsto di oltre cinque milioni di euro per la riqualifica ambientale del sito. La società per l’intera durata della concessione (sedici anni) verserà nella casse della Regione 450mila euro di canoni, oltre ad assicurare la pulizia delle aree circostanti.

«Il governo Musumeci – sottolinea l’assessore – intende così perseguire l’aumento degli introiti per le casse regionali, nonché l’incremento degli scambi commerciali tra i siciliani e i maltesi, completando l’offerta dei servizi e delle strutture portuali per il traffico delle merci e dei viaggiatori a distanza di pochi mesi dall’inaugurazione della stazione marittima passeggeri».

