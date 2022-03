(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Demanio. de Bertoldi (FdI): bene apertura alla proposta di FdI per una gestione imprenditoriale del patrimonio immobiliare dello Stato

“Sono molto soddisfatto dell’apertura da parte della dottoressa Dal Verme, direttrice dell’agenzia del Demanio, alla nostra proposta di avviare una gestione societaria ed imprenditoriale del patrimonio immobiliare dello Stato. Privatizzare il patrimonio infatti, magari in una società in house, potrebbe garantire una maggiore efficienza gestionale e un efficace utilizzo della leva finanziaria per generare sviluppo e redditività. Insomma, si potrebbe passare da un improduttivo onere della gestione, tipico dello stato contemporaneo, ad una dimensione imprenditoriale che garantisca invece liquidità e redditività per lo sviluppo economico nazionale. La valorizzazione del patrimonio immobiliare potrebbe rappresentare un’opportunità per rispondere alle pesanti conseguenze delle crisi pandemiche ed internazionali”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze, a margine dei lavori in Commissione Finanze e Tesoro.

