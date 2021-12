(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 DELITTO AI CARAIBI. AVVOCATI AIMI E GIUSTI: “RINVIO AL PROSSIMO LUNEDÌ – IN ARRIVO PARTE DEGLI ATTI DI INDAGINE”

“Non c’è pace nel Tribunale Domenicano che deve affrontare il processo per l’omicidio della carpigiana Claudia Lepore. Questa volta si andrà a lunedì prossimo per un’indisposizione di uno degli avvocati degli imputati. La vicenda, a questo punto, sta assumendo connotati davvero grotteschi. Se è pur vero che gli imputati continuano a rimanere in carcere, preoccupano questi continui slittamenti, soprattutto alla luce della delicatezza delle questioni trattate. La brutalità dell’esecuzione della povera Claudia Lepore impone, anche ai difensori di parte civile, di mantenere un comportamento processuale improntato alla massima sobrietà, per arrivare ad una definizione, si spera, lunedì prossimo. Intanto siamo in attesa di ricevere dai colleghi di Santo Domingo una parte degli incartamenti riguardanti le indagini svolte dagli inquirenti. Dalle prime indiscrezioni pare che il quadro probatorio nei confronti degli imputati si sia rafforzato. Le sevizie praticate sul corpo di Claudia sono un orrore che non dà pace ai familiari che ancora aspettano con pazienza esemplare che sia finalmente fatta giustizia”.

Così gli avvocati Enrico Aimi e Giulia Giusti difensori della famiglia Lepore

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

