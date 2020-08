DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 990 (BUR N.117 DEL 31/07/2020)

(AGENPARL) – ROMA, mer 12 agosto 2020 Scarica la versione stampabile del BUR n. 110 del 24/07/2020

Scarica la versione firmata del BUR n. 110 del 24/07/2020

Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 24 luglio 2020

Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 975 del 21 luglio 2020

Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Approvazione del “Memorandum of understanding” e del “Joinder agreement to the joint marketing programme agreement for the XXV Olympic Winter Games in the year 2026”.

Note per la trasparenza Con il presente provvedimento, nell’ambito delle attività connesse all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, si approva il “Memorandum of Understanding” e il “Joint marketing programme agreement for the XXV Olimpic Winter Games in the year 2026″, che disciplina l’adesione della Fondazione “Milano Cortina 2026” all’accordo relativo al Programma di marketing dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, anche tenuto conto degli effetti dello spostamento dei Giochi di Tokyo 2020 al periodo 23 luglio all’8 agosto 2021.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nel corso dell’Assemblea generale del CIO, tenutasi a Losanna il 24 giugno del 2019, le città di Milano e di Cortina d’Ampezzo sono state elette per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, la cui organizzazione è divenuto un obiettivo concreto e strategico degli Enti interessati.

A seguito di tale assegnazione, nell’ambito della stessa Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

La Regione del Veneto è impegnata, insieme agli altri Enti interessati, nelle attività prodromiche alla compiuta definizione del modello di Governance dei Giochi Olimpici, che si sta delineando secondo i principi dettati dalla disciplina olimpica e dal Dossier di Candidatura, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa statale, contenuta nella legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonche’ in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”.

Da un lato, è già operativo il Comitato organizzativo, costituito in data 9 dicembre 2019 nella forma giuridica della Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione “Milano Cortina 2026”, previa DGR n. 1687 del 19 novembre 2019 di approvazione dei relativi schemi di Atto costitutivo e di Statuto e successivo Atto integrativo, oggetto di presa d’atto con DGR n. 173 del 14 febbraio 2020.

Dall’altro lato, ad oggi è in fase di costituzione la Società denominata “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.”, prevista dall’art. 3 del sopra citato decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, che avrà il compito di dare attuazione al Piano di interventi, relativo alla realizzazione delle opere necessarie ai Giochi.

In forza di quanto previsto nell’Host City Contract, la Fondazione “Milano Cortina 2026” è subentrata quale parte del medesimo Host City Contract, mediante sottoscrizione di apposito atto di adesione.

Sempre la Fondazione “Milano Cortina 2026”, con atto sottoscritto in data 9 giugno 2020, ha aderito ad un secondo accordo, denominato “Joint Marketing Programme Agreement for the XXV Olimpic Winter Games in the year 2026” (Accordo JMPA), già sottoscritto durante la fase di candidatura, in data 27 maggio 2019, tra le città di Milano e di Cortina, la Regione Lombardia e la Regione del Veneto, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 667 del 21 maggio 2019.

Tale atto di adesione contiene alcune modifiche sostanziali al predetto accordo JMPA, che tengono conto degli effetti dello spostamento dei Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 al periodo dal 23 luglio all’8 agosto 2021 e che si rende necessario approvare da parte degli Enti interessati.

In particolare, le modifiche riguardano l’ambito temporale del Programma di Marketing dei Giochi olimpici Invernali 2026, che viene ridefinito alla luce dello spostamento dei Giochi Olimpici Estivi di Tokyo 2020 al periodo luglio-agosto 2021.

Ciò in ragione del fatto che, in base agli accordi intervenuti tra Fondazione “Milano Cortina 2026” e il CIO, come recepiti nell’atto di adesione sopra richiamato, vengono estesi fino al 30 settembre 2021 i diritti riconosciuti agli sponsors del CONI. Quest’ultimo, a sua volta, per l’anno 2021, rinuncerà al minimo garantito di euro 6.400.000,00, previsto dal punto 8.3.1 dell’accordo JMPA, pari alla quota parte dei ricavi che la Fondazione “Milano Cortina 2026” avrebbe dovuto corrispondere allo stesso, in forza di quanto previsto nello stesso accordo JMPA.

La Fondazione “Milano Cortina 2026”, dal canto suo, potrà svolgere attività di marketing e commercializzazione dei diritti relativi ai propri marchi e segni distintivi a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando che i diritti concessi ai propri sponsors potranno essere da questi esercitati con efficacia solo a partire dal 1° ottobre 2021.

Le suddette modifiche, concordate tra la Fondazione “Milano Cortina 2026” e il CONI, hanno già ricevuto l’approvazione ufficiale del CIO e sono riportate nel documento intitolato “Memoriandun of Understanding” che è stato trasmesso in data 15 luglio 2020 dalla Fondazione “Milano Cortina 2026”, unitamente all’atto di adesione dell’Ente al medesimo accordo JMPA, già sottoscritto dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” in data 9 giugno 2020 e da approvare a cura dei Soggetti parti dell’originario accordo (Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Cortina d’Ampezzo e Comune di Milano).

Tutto ciò premesso, al fine di dare corso alla sottoscrizione da parte degli Enti interessati, si propone alla Giunta regionale di approvare il “Memorandum of understanding”” e il “Joinder agreement to the joint marketing programme agreement for the XXV Olympic Winter Games in the year 2026”, Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone altresì, di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del “Joinder agreement to the joint marketing programme agreement for the XXV Olympic Winter Games in the year 2026”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTE la vigente Carta Olimpica e l’Agenda Olimpica 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 667 del 21 maggio 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1687 del 19 novembre 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 14 febbraio 2020;

VISTI il Memorandum of understanding” e il “Joinder agreement to the joint marketing programme agreement for the XXV Olympic Winter Games in the year 2026″;

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di approvare il Memorandum of understanding” e il “Joinder agreement to the joint marketing programme agreement for the XXV Olympic Winter Games in the year 2026”, quale Allegato A del presente provvedimento; di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente; di incaricare il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell’esecuzione del presente provvedimento; di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale, omettendo l’Allegato A, il quale è consultabile presso gli Uffici dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

Allegato (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_975_20_AllegatoA_424783.pdf (omissis)

Torna indietro

0Dgr_975_20_AllegatoA_424783.pdf’>Dgr_975_20_AllegatoA_424783.pdf

Fonte/Source: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=424925