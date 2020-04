DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 449 (BUR N.52 DEL 17/04/2020)

(AGENPARL) – ROMA, lun 27 aprile 2020 Scarica la versione stampabile del BUR n. 54 del 24/04/2020

Bur n. 54 del 24 aprile 2020

Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 14 aprile 2020

Criteri e modalità, anno 2020, per l’assegnazione di contributi, ai sensi dell’art. 85, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017”, e sue s.m.i.

Note per la trasparenza Con questo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce, per il corrente esercizio 2020, i criteri di assegnazione di contributi ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che costituiscono l’area del litorale veneto, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L’art. 85, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017”, così come modificato dalla Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, stabilisce che la Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, costituenti l’area del litorale veneto.

Al comma 2, lo stesso art. 85 stabilisce che tali finalità siano perseguite mediante iniziative che i Comuni citati, in forma singola o associata, ritengano di attuare per:

conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;

promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale;

ed al comma 3, istituisce la “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, con compiti di indirizzo e promozione delle iniziative medesime ed in merito alle quali la stessa è tenuta ad esprimere apposti pareri.

Per le finalità suddette, ed allo scopo di rendere più veloce ed efficace l’iter procedurale relativo all’approvazione dei progetti di sviluppo mediante la costituzione di un unico organismo di riferimento in grado di fungere da portavoce degli interessi suddetti, i Comuni interessati, coordinati dal Comune di Cavallino-Treporti, hanno manifestato la volontà di costituirsi in “Associazione”, come da Convenzione dell’01.09.2017 sottoscritta presso lo stesso Comune da nove dei dieci Comuni costituenti l’area del litorale veneto, e precisamente dai Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.

In attuazione di quanto previsto dal comma 1 della succitata L.R. 30/2016, nei precedenti esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, ed a fronte degli specifici stanziamenti per ciascuno di essi, la Giunta Regionale ha quindi provveduto ad individuare i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, demandando alla Direzione Enti locali e Servizi elettorali, struttura competente per materia, la concreta istruttoria delle progettualità pervenute, nonché la assegnazione e liquidazione dei contributi risultati erogabili.

Per il corrente esercizio 2020, la Regione del Veneto ha ritenuto di implementare ulteriormente il sostegno ai Comuni della costa nelle iniziative di sviluppo economico e sociale degli stessi, mediante lo stanziamento di € 150.000,00 nell’apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione 2020-2022.

Ai fini pertanto dell’assegnazione, anno 2020, dei contributi regionali in oggetto, ed in continuità con quanto precedentemente disposto, con il presente provvedimento si propongono i criteri e le modalità operative contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in particolare:

la priorità/preferenza, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall’art. 85 della L.R. 30/2016, per le iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, ed a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del litorale veneto;

l’individuazione dell’assegnatario dei contributi in oggetto, nell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, che, in nome e per conto dei nove Comuni aderenti, dovrà presentare all’Amministrazione regionale, con le modalità e la tempistica individuate nel suddetto Allegato A, i progetti sottoposti all’approvazione della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto avvalendosi, esclusivamente, della modulistica in esso indicata e di cui agli Allegati B e C, parti integranti della presente deliberazione, sia all’atto dell’invio delle domande di assegnazione dei contributi, sia all’atto delle richieste di erogazione dei medesimi in sede di rendicontazione dei progetti realizzati.

Infine, stante il disposto di cui all’art.6 bis della L.R. 16/1993 come introdotto dalla LR 6/2020, di disciplina dei contributi regionali per gli interventi promossi a favore dell’area del Veneto Orientale, che pone in capo alla Giunta Regionale, al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, di individuare degli strumenti di raccordo tra gli interventi presentati dalla Conferenza di cui all’articolo 6 e la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, si stabilisce quanto segue.

Gli interventi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, che dovrà esprimersi entro DIECI giorni dalla ricezione della trasmissione degli atti da parte della Conferenza dei Sindaci, in merito alla non interferenza degli interventi decisi con l’assetto istituzionale dell’area di propria competenza.

Decorso inutilmente il termine così previsto, si prescinderà dal parere stesso.

All’atto della trasmissione della documentazione alla Amministrazione regionale per la ammissione a contributo, dovrà essere allegato, quindi, il parere della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e, in caso di parere negativo di quest’ultima, la determinazione espressamente motivata per cui si ritiene di superare il parere medesimo.

Tale iter da seguirsi per la presentazione delle domande è espressamente indicato nel succitato Allegato A al presente provvedimento, contenente i criteri e le modalità operative per la concessione dei contributi da parte dell’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. del 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTA Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 l’articolo 2 co. 2 lett. f);

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTA la L.R. 22 giugno 1993, n. 16 come modificata dalla LR 03 febbraio 2020 n.6;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 85;

VISTA la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13;

VISTE le Leggi Regionali n.45 e n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il DSGP n. 10 del 16.12.19 Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022.

delibera

di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; di approvare, per l’assegnazione dei contributi – anno 2020 a favore delle iniziative che insistono sull’area costiera veneta, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto ed inviate, allo stesso fine, all’Amministrazione regionale, dall’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, confermata quale soggetto assegnatario dei contributi medesimi, i criteri e le modalità individuati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di confermare, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall’art. 85 della L.R. 30/2016 in oggetto, la priorità/preferenza delle iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, ed a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del medesimo; di stabilire che la suddetta Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” trasmetta, con le modalità e la tempistica di cui all’Allegato A suddetto, sia le domande di assegnazione dei contributi in oggetto, sia le domande di erogazione dei medesimi corredate della rendicontazione dei progetti realizzati, utilizzando, esclusivamente, la modulistica in Allegati B e C, che si approvano e costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; di determinare in € 150.000,00 l’importo massimo dell’obbligazione di spesa, alla cui assunzione del relativo cui impegno di spesa è autorizzato, entro il corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103300 denominato “Azioni regionali a favore della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto – Trasferimenti correnti (art. 85, L.R. 30.12.2016, n. 30)”, del Bilancio di Previsione 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità; di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con il suddetto atto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, non rientra né nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011, né negli obiettivi del DEFR 2020/2021; di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente provvedimento; di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione; di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_448_20_AllegatoA_418603.pdf

Dgr_448_20_AllegatoB_418603.pdf

Dgr_448_20_AllegatoC_418603.pdf

