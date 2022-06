“DEL RACCONTO, IL FILM” – Tutti gli appuntamenti dal 29 giugno al 5 luglio

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 Festival

Cinema&Letteratura

“DEL RACCONTO, IL FILM”

Bari, Giovinazzo, Mola di Bari, Sannicandro di Bari e carcere di Trani

Dal 29 giugno al 5 luglio

Continua il festival Del Racconto, il Film in programma dal 18 giugno al 24 luglio 𝘁𝗿𝗮𝗕𝗮𝗿𝗶, 𝗠𝗼𝗹𝗮𝗱𝗶𝗕𝗮𝗿𝗶, 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝘇𝘇𝗼, 𝗦𝗮𝗻𝗻𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 di Bari𝗲𝗾𝘂𝗮𝘁𝘁𝗿𝗼𝘁𝗮𝗽𝗽𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹a 𝗰𝗮𝘀a c𝗶𝗿𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹e 𝗱𝗶𝗧𝗿𝗮𝗻𝗶 – sezione maschile e sezione femminile. Un appuntamento, oramai immancabile per l’estate pugliese che quest’anno taglia il nastro della sua tredicesima edizione.

Il festival, organizzato da sempre dalla cooperativa sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, è un’iniziativa della Regione Puglia – Assessorato Cultura e Turismo a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network.

Mercoledì 29 giugno torna a Bari sulla Muraglia di Bari Vecchia a Largo vito Mauro Giovanni (via Venezia) con l’appuntamento “Del Racconto, gli Adulti”, lo scrittore aquilano Enrico Macioci con il suo romanzo “Sfondate la porta ed entrate nella stanza buia”, pubblicato da Terrarossa edizioni, rievoca la tragica storia vera della caduta di Alfredo Rampi in un pozzo. A seguire il regista Salvatore Allocca e l’attore Alessio Perinelli incontreranno il pubblico del festival per presentare il film “Mancino naturale”. Interviene Mariagrazia Rongo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Giovedì 30 giugno è in programma una serata dedicata all’Ucraina a Sannicandro di Bari, Del Racconto, la Pace, con la scrittrice ucraina Olga Grebennik autrice di “Diario di guerra. Una matita e un taccuino per testimoniare otto giorni nei sotterranei ucraini e la fuga per la vita” (Caissa) e il regista ucraino Valentyn Vasjanovyc con “Reflection”, un film ambientato durante la guerra del Donbass nel 2014 e presentato al Festival di Venezia 2022 (entrambi in collegamento).

Sabato 2 Luglio il festival fa tappa a Mola di Bari al chiostro Santa Chiara per una serata realizzata in collaborazione conTeatro Pubblico Pugliese e Ordine Avvocati Bari, dal titolo “Del Racconto, la Denuncia”, intervengono Cosima Buccoliero e Serena Uccello con il loro “Senza sbarre. Storia di un carcere aperto” (Einaudi), Giuseppe Del Grosso, Ufficio del Garante dei Diritti del Minore e del Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Regione Puglia, Ebe Guerra, Coordinatrice Commissione Cultura Ordine Avvocati Bari; Giuseppe Gatti, magistrato della Direzione nazionale Antimafia. A seguire va in scena lo spettacolo Stoc ddò / Io sto qua di Sara Bevilacqua (ingresso 2 euro).

Domenica 3 Luglio a Bari sulla Muraglia di Bari Vecchia a Largo vito Mauro Giovanni(via Venezia) c’è “Del Racconto, la Verità (e la finzione)”, in collaborazione con Libera Puglia e Ordine Giornalisti Puglia. Jury Romanini racconta un mondo che sta per essere sommerso e che invece si perpetua nell’esistenza mitica dell’umanità con il suo “La forma della farfalla” (LiberAria). A seguire sarà proiettato il film “Gianni Minà, una vita da giornalista” di Loredana Macchietti. Intervengono Piero Ricci, giornalista (La Repubblica) e presidente Ordine Giornalisti Puglia; Loredana Macchietti, regista; Eugenio Baldassarri Hernandez, aiuto regia; Giuseppe De Marzo, presidente nazionale Numeri Pari Libera; don Angelo Cassano, referente Libera Puglia; Annamaria Ferretti, direttora L’Edicola del Sud.

Sono quattro gli incontri organizzati nella Casa circondariale di Trani sez. femminile e sez. maschile incollaborazione con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Regione Puglia e Ordine Avvocati Bari. Il prossimo appuntamento è martedì 5 luglio con un’anteprima internazionale “Behind bars. Rock oltre le sbarre”, un documentario realizzato da Bob Cillo nelle carceri, prodotto dalla cooperativa sociale “I Bambini di Truffaut” con la regia di Bob Cillo e le riprese video di Piero Caforio. Una testimonianza attraverso i suoni e le immagini di un laboratorio condotto con empatia e passione con i detenuti del carcere di Trani. Behind Bars è una concept band espressamente impegnata nella problematica sociale della detenzione carceraria e utilizza la propria musica per portare solidarietà a chi vive dietro le sbarre

Tutti gli incontri sono alle ore 19, sino ad esaurimento posti

http://www.ibambiniditruffaut.it/

