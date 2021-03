DEL 8 AL 12 DE MARZO, LAS EMBAJADAS DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR INVITARON A LOS MúSICOS DE LA ORQUESTA SINFóNICA NACIONAL DE COLOMBIA A COMPARTIR CON EL MUNDO SU LUCHA “CONTRA EL OLVIDO”

Bogotá (mar.16/21). Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, durante cuatro días, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) conversaron con las embajadas de Colombia en el Exterior sobre la lucha que emprendió la Orquesta en medio de la pandemia para poder convertir los retos en oportunidades, lograr hacer música virtualmente, y para no pasar al olvido a pesar de las restricciones que advertían su fin.

Los conversatorios tuvieron como eje central el documental “Contra el Olvido”, una coproducción entre RTVC, el Teatro Colón, la OSNC y el Ministerio de Cultura, compuesta de 42 capítulos sobre la travesía de la Orquesta Sinfónica Nacional durante la pandemia, y su experiencia grabando las sinfonías de Beethoven, Fauré, Holst y Tchaikovsky desde sus casas, con equipos tan sencillos como el micrófono de un celular. (Vea el documental aquí)

El primer conversatorio fue organizado por las embajadas de Colombia en Asia y Oceanía y tuvo como invitados a Ligia Perilla, Contrabajo Principal de la OSNC; Nicolás Flórez, Contrabajo Tutti de la OSNC; y Juan Montoya, Director Principal de la Kuala Lumpur City Opera de Malasia. Durante el conversatorio, los músicos de la OSNC contaron cómo fue cumplir el sueño de trabajar con la OSNC, lugar en donde se conocieron y se enamoraron, y resaltaron la capacidad de adaptación de la Orquesta y su poder para reinventarse en medio de las adversidades. Además, mostraron cómo fue grabar la Quinta Sinfonía de Beethoven desde su casa, con las limitaciones de espacio y tecnología, y contaron los miedos que se presentaron en casa cuando se abrió la posibilidad de volver a los teatros.

El segundo conversatorio, organizado por las embajadas de Colombia en Europa Occidental e Israel, presentó al gerente de la OSNC, Juan Antonio Cuéllar y al Director Titular de la OSNC, Olivier Grangean. Fue moderado por Yalilé Cardona, codirectora del Festival de Música Clásica de Bogotá, y tuvo como invitados adicionales a Avi Shoshani, secretario general de la Orquesta Filarmónica de Israel, y a Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi. Durante el conversatorio, Cuéllar y Grangean contaron sobre el difícil proceso para tomar la decisión de enviar a los músicos a casa y seguir liderándolos desde la virtualidad. Se habló sobre los desafíos de la pandemia para la música, pero también sobre creatividad, logros y oportunidades.

Las embajadas de Colombia en África y Europa Oriental organizaron el tercer conversatorio con los invitados especiales Noél García y Liliana Medina, intérpretes de viola de la OSNC; Mónica Danilov, cantante colombiana; Skali Faouzi, fundador y director del Festival de Música Sacra de Fez; y el Dr. Walid Moussallem, director del conservatorio del Líbano, el cual fue moderado también por Yalilé Cardona. El conversatorio tuvo como eje central la preparación de la obra Obertura de la ópera “La Forza del Destino” de Giuseppe Verdi, y se tocaron temas como el poder curador de la música, la ruptura de límites frente a la trascendencia de las artes, la memoria histórica, y cómo la pandemia acabó también con las fronteras geográficas y físicas en la música clásica.

El conversatorio número cuatro, organizado por las embajadas de Colombia en Suramérica y Centroamérica, tuvo como invitados especiales a Juan Antonio Cuéllar, gerente de la OSNC, y a Jorge Enrique Abello, director del documental “Contra el Olvido”. Fue moderado por Diego Carneiro, director de la Orquesta Joven del Ecuador, y se enfocó en la titánica tarea que supuso producir un documental de este tipo durante la pandemia, con las restricciones de la cuarentena y los toques de queda. Hablaron sobre esta construcción, sobre la reinvención de la Orquesta para adaptarse a un medio digital y llegar a las casas de públicos nunca imaginados, y sobre la imprescindible tarea de preservar el legado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

El ciclo terminó con un conversatorio organizado por las embajadas de Colombia en Norteamérica y el Caribe, y tuvo como invitados a Zulma Bautista, Fagot asistente de la OSNC, Christopher Jepperson, Clarinete principal de la OSNC y Ricardo Sepúlveda, músico colombiano y profesor en la Universidad de Kent. Bautista contó sobre el poder curativo de la música clásica, su experiencia sanando a través de la musicoterapia y los beneficios físicos y emocionales que esta tiene. Por su parte, Jepperson habló sobre el enorme reto de no solo ser parte de una orquesta virtual, sino de enseñar música virtualmente.

Los conversatorios sumaron más de 2500 espectadores virtuales provenientes de todas partes del mundo. Si se perdió los eventos, los puede revivir aquí:

Idiomas: español e inglés.

Idiomas: español, inglés y francés.

Idiomas: español e inglés.

Idiomas: español y portugués.

Idiomas: español e inglés.

El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior es una herramienta de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuyo propósito es apoyar el logro de los objetivos de política exterior del Estado colombiano.

The embassies of Colombia abroad and the National Symphony Orchestra of Colombia got together to share the Orchestra’s fight “Against Oblivion” with the rest of the world

From the 8th to the 12th of March, Musicians of the National Symphony Orchestra of Colombia (NSOC) participated in a series of five conversations held by the Embassies of Colombia abroad to discuss the challenges of the NSOC during the Pandemic, how they adjusted to the new dynamics it presented, and how it turned challenges into opportunities by discovering new ways of producing music virtually in order to defy oblivion.

The conversations focused on the NSOC’s most recent documentary, “Against Oblivion”, a 42-chapter masterpiece produced with the support of RTVC, the Colon Theatre, the NSOC and the Colombian Ministry of Culture. The documentary shows the journey the Orchestra underwent to record some of the Beethoven, Fauré, Holst and Tchaikovsky symphonies from their homes, using their mobile phones as recorders.

The first event, hosted by the embassies of Colombia in Asia and Oceania, had the special participation of Ligia Perilla, Principal Counter Bass of the NSOC; Nicolás Flórez, Tutti Counter Bass of the NSOC; and Juan Montoya, Principal Director of the Kuala Lumpur City Opera in Malaysia. During the discussion, the NSOC guests shared the story of how they achieved their dream of joining the Orchestra, how they met and fell in love while there, and emphasized the remarkable way the Orchestra reinvented itself during these adverse times. The highlight of the talk was their narration of how they recorded Beethoven Fifth’s Symphony from their home with considerable space and technology limitations.

The second event, led by the embassies of Colombia in Western Europe and Israel, presented Juan Antonio Cuéllar, General Manager of the NSOC; Olivier Grangean, Chief Conductor of the NSOC; Avi Shoshani, General Secretary of the Philharmonic Orchestra of Israel; and Julia Salvi President of the Salvi Foundation. This conversation, moderated by Yalilé Cardona, Co-Director of the Classical Music Festival of Bogota, explored how the Pandemic impacted music worldwide, but they also discussed achievements, creative solutions, and positive outcomes. During the discussion, Grangean and Cuéllar expressed how difficult it was to decide to send the musicians home and described how they managed to lead the orchestra virtually during the COVID-19 crisis in Colombia.

The embassies of Colombia in Africa and Eastern Europe organized the third event, which had the special participation of Noél García and Liliana Medina, viola players of the NSOC; Mónica Danilov, Colombian singer; Skali Faouzi, Founder and Director of the Fes World Festival of Sacred Music; Dr. Walid Moussallem, Director of the Lebanese National Higher Conservatory of Music; and it was moderated by Yalilé Cardona. The event presented the process the Orchestra underwent to prepare the Overture to Giuseppe Verdi’s opera “La Forza del Destino”. Likewise, they commented on the curative power of music, historical memory, and the rupture of physical and geographic frontiers in the arts, especially in classical music, during the pandemic.

The fourth event was organized by the Colombian Embassies in South and Central America and it held Juan Antonio Cuéllar, General Manager of NSOC, for the second time; and Jorge Enrique Abello, Director of the documentary series “Against Oblivion”. The discussion was moderated by Diego Carneiro, Youth Orchestra Director of Ecuador, and it focused on explaining to the audience how they produced a documentary while stay-at-home orders and strict lockdowns where still in place. They also remarked on the Orchestra’s virtual reinvention and how it has allowed the NSOC to reach new audiences and preserve its legacy.

The last event, led by the embassies of Colombia in North America and the Caribbean, included Zulma Bautista, Assistant Bassoon of the NSOC; Christopher Jepperson, Principal Clarinet of the NSOC, and Ricardo Sepúlveda, Colombian musician and Professor at the Kent University. During their intervention, the musicians explained the healing powers of classical music, their experience with musical therapy and the incredible physical and emotional benefits it carries. On the other hand, Jepperson stressed how challenging it was to be part of a virtual Orchestra and to teach music virtually.

The five discussions gathered more than 2500 virtual viewers from all over the world. If you missed them, you could still watch the events in the following links:

Embassies of Colombia in Asia and Oceania:

Language: Spanish, English.

Language: Spanish, English and French.

Language: Spanish, English.

Language: Spanish and Portuguese.

Language: Spanish, English.

The Plan to Promote Colombia Abroad is a cultural diplomacy tool employed by the Colombian Ministry of Foreign Affairs. Its purpose is to support the achievement of the foreign policy objectives stablished by the Colombian Government.