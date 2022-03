(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Cordiali saluti

Dehors: fino al 30 giugno le domande per quelli denominati “Covid”

L’assessore Filiberti: «Ancora una volta, grazie a una procedura semplificata, andiamo incontro al settore della somministrazione in un periodo di crisi»

È stata approvata ieri, martedì 22 marzo, dalla Giunta comunale la possibilità di rilasciare fino al 30 giugno 2022 le autorizzazioni per occupazioni temporanee con dehors denominati “Covid” su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

«Purtroppo il periodo di crisi legato all’emergenza sanitaria – ha sottolineato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – lascerà ancora strascichi tra le molte attività economiche che in questi due anni hanno dovuto affrontare chiusure, limitazioni o restrizioni. Per questo motivo abbiamo deciso di dare ancora la possibilità al settore della somministrazione di ampliare i dehors presentando una domanda semplificata. Nel frattempo valuteremo le modalità per permettere queste deroghe per i mesi successivi, così come già avvenuto nel 2021».

Come previsto dalla normativa nazionale, invece, scadrà il prossimo 31 marzo l’esonero dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico.

Per quanto riguarda, infine, i dehors permanenti, il rilascio delle concessioni proseguirà secondo i criteri previsti dal Regolamento per la realizzazione dei dehors permanenti, temporanei e stagionali (www.comune.casale-monferrato.al.it/DehorsPermanentiTemporaneiStagionali).

Casale Monferrato, 23 marzo 2022

