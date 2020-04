(AGENPARL) – mar 28 aprile 2020 DEF: PRESTIGIACOMO (FI), GUALTIERI NON CI HA CONVINTO, GOVERNO INADEGUATO

“Il ministro dell’Economia Gualtieri, oggi in audizione in Parlamento sul Def, non ci ha convinto. Siamo preoccupati per il Paese e per i cittadini guidati da un governo inadeguato, che non ha una strategia per il futuro.

Intervenendo dopo l’audizione del titolare del Mef ho posto i temi della liquidità per le imprese e per dar loro risorse a fondo perduto. Non riparte l’economia se facciamo solo indebitare le nostre aziende. Occorrono, inoltre, l’immediata sospensione delle tasse e una riforma complessiva del fisco per abbassare la pressione fiscale e cancellare gabelle odiose come la plastic e la sugar tax.

Infine, ma non per ultimo, il Sud, grande assente nel documento di economia e finanza dell’esecutivo: non accetteremo che i fondi ordinari ed europei destinati alle regioni del Mezzogiorno vengano dirottati altrove.

Su tutti questi punti vigileremo e incalzeremo quotidianamente il governo”.

Lo afferma in una nota Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia e vice presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio.

—

