(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 DEF, LA PIETRA (FDI): PER UN VOTO BOCCIATO NOSTRO EMENDAMENTO SU AGRICOLTURA

“E’ stato bocciato per un voto l’emendamento di Fratelli d’Italia al Def che chiedeva di calmierare il prezzo del gasolio per agricoltori e pescatori. Si tratta di un provvedimento di buon senso che tutti auspicano ma sul quale non c’è stata, da parte della maggioranza, la volontà politica di approvarlo. Dispiace il voto di astensione di Forza Italia e Lega che, se avessero votato a favore, avrebbero permesso l’approvazione di questo importante emendamento”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra, capogruppo FdI in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

________________________

🔊 Listen to this