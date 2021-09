(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 DECRETO INFRASTRUTTURE: PELLA (FI), “GRAZIE A IMPEGNO CARFAGNA GRANDE ATTENZIONE PER I COMUNI”

“Come illustrato dalla Ministra per il Sud Carfagna, congiuntamente al Ministro MIMS Giovannini, in sede di riunione con ANCI, UPI e Regioni lo scorso mercoledì 1 settembre, con il decreto infrastrutture approvato in Consiglio dei Ministri il Governo dimostra grande attenzione verso i Comuni medi e piccoli del Mezzogiorno, delle aree interne e montane i quali, per mancanza di competenze tecniche, potrebbero trovarsi in difficoltà nell’elaborare i progetti necessari per accedere alle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali, del Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta della previsione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” con dotazione di 120 milioni di euro che consentirà a circa 4.600 Comuni fino a 30mila abitanti di promuovere concorsi di progetti e di idee, rivolti a ingegneri, architetti, tecnici vari, con premi fino a 10mila euro. Un meccanismo virtuoso che permetterà ai Comuni di avvalersi di un parco-progetti già pronti e, dunque, di partecipare ai bandi e accedere alle risorse. Lo stesso “Fondo perequativo infrastrutturale”, dotato di 4,6 miliardi di euro fino al 2030, è stato riformulato all’articolo 13 del Decreto per far sì di accelerare le procedure. Grazie in particolare all’impegno e all’intervento del Ministro Carfagna si contribuirà a superare il divario territoriale che ha finora penalizzato le Amministrazioni più piccole, specie nel sud del Paese, meno strutturate a livello di competenze e cui sono sempre state ridotte le capacità assunzionali per profili di competenza adatti a utilizzare le risorse disponibili.” Lo dichiara l’on. Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this