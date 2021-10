(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Decarbonizzazione. Santoro: “Unica strada percorribile”

“Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi che annovera tra i successi conseguiti al G20 proprio la scelta di lasciare alle spalle il carbone è per noi ulteriore conferma del fatto che quello che andiamo dicendo da anni è ormai una posizione condivisa da più parti”. Luciano Santoro, candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Taranto interviene in merito al percorso ormai condiviso della decarbonizzazione.

“Quando in passato si parlava della possibilità di fare a meno del carbone – prosegue Santoro – questa posizione veniva, in maniera semplicistica, definita lontana dalla realtà, finanche folle e ridicola”.

“Oggi sappiamo per certo – conclude Santoro – che è l’unica strada possibile perché nell’acciaieria tarantina si possano tenere insieme lavoro e salute. Avevamo visto giusto, quando in pochi ci battevamo, anche all’interno dello stesso Partito Democratico, per abbandonare un meccanismo produttivo ottocentesco che non poteva più funzionare per i numerosi ed evidenti limiti”.

