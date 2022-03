(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=8ff2357a62&e=f3004cd878)

DE UNIVERSO

“BABIES’ EYES”

UN SINGOLO DAL MESSAGGIO POSITIVO E SOGNANTE PER IL DUO CAMPANO

“Babies’ eyes” è il nuovo singolo dei De Universo in collaborazione con Sorry Mom!

Questa canzone è un mantra che combina le frequenze figlie dell’eterna legge universale, che stabilisce che ognuno è responsabile per ogni bambino.

“In una sana comunità umana, l’unità viene anche dal crescere i bambini in maniera condivisa.

I bambini potrebbero così dare agli adulti una nuova visione che li aiuti a costruire un futuro migliore, mentre i secondi potrebbero passare la loro esperienza e conoscenza.”

Chitarre elettriche e un mood positivo per un brano orecchiabile e interessante, che non lascerà l’ascoltatore indifferente

I De Universo nascono nel 2010 a Napoli da Antonio Canino e Monica Manco.

Iniziano a registrare nel 2013 e subito emergono le loro influenze tra rock, blues, soul e reggae.

Il loro progetto viene direttamente dall’universo interiore dei due compositori nonché unici membri fissi del gruppo.

Si definiscono dei cantastorie universali, vogliono ricordare, a quella che chiamano tribù umana, i valori dell’uguaglianza e l’importanza di stare sintonizzati sulle “Frequenze D’Amore, Solidarietà, Tolleranza, Pace e Unità”

