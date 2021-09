(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 DDL ZAN, VITO (FI): “PPE FAVOREVOLE…”

“In Europa, i partiti di destra votano leggi come il ddl Zan ed Ursula von der Leyen, che contrasta le leggi con discriminazioni Lgbt, è del Ppe come Forza Italia.

In USA, diversi Stati che hanno legalizzato la cannabis sono a guida repubblicana, il modello di partito al quale si ispira Berlusconi.

Allora, chi è fuori linea, io che ho votato il ddl Zan e sostengo il referendum per la cannabis legale o i dirigenti di Forza Italia che sono contrari?”

Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia.

