(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Ddl Zan, Vito (FI): Forza Italia riveda la sua posizione contraria

“Nella sua enews Renzi torna a parlare del ddl Zan, annunciando che la legge al Senato cambierà, accettando la mediazione di Italia Viva. Ma le proposte di Italia Viva, eliminando l’identità di genere, eliminano persone dalle tutele contro le discriminazioni. E su questo, Renzi ormai lo sa, non si può trattare, perché la legge non sarebbe una legge giusta. Ma le polemiche di Renzi con il Pd a me non interessano. A me interessa sempre solo l’atteggiamento di Forza Italia. E spero che presto il mio partito possa tornare ad avere una posizione più coerente con la sua tradizione liberale e con la sua vocazione europeista, iniziando a rivedere la sua contrarietà al ddl Zan.”

Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia, favorevole al ddl Zan

