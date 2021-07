(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 DDL ZAN. RIZZOTTI (FI): E’ INVOTABILE, LASCIA AMPIO SPAZIO A INTERPRETAZIONE MAGISTRATI

“Non basta una legge farraginosa e scritta male per affermare i diritti. E non è fingendo di sostenere questi diritti ma attaccandone altri che si produce una buona legge. Il primo difetto del disegno di legge Zan è proprio quello di essere una legge scritta per non essere compresa, che lascia ai magistrati ampio spazio all’interpretazione quando invece il ruolo del legislatore è proprio quello di fare chiarezza. Penso alla discrezionalità del giudice nello stabilire cosa sia perseguibile. E’ un reato d’opinione, ad esempio, sostenere che una famiglia è una unione fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna che, insieme, vogliono generare figli? Ed è un reato non inserire nelle quote rosa un uomo che però si sente donna? Domande alle quali questa legge non risponde perché non vuol dare una risposta. Una legge che scritta così non si può votare perché tradisce in primo luogo il compito al quale siamo stati chiamati in quanto legislatori”. Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, intervenendo in Aula durante la discussione sul ddl Zan.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this